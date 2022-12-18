Мужчин сегодня нашли мертвыми, отметили в Офисе генпрокурора.

В селе Долгенькое Изюмского района Харьковской области двое мужчин-местных жителей пошли искать потерявшийся скот и больше не вернулись домой.

Родственники пропавших обратились к правоохранителям, и в воскресенье, 18 декабря, мужчины были найдены мертвыми, сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным ведомства, местные жители подорвались на мине, которую оставили оккупанты.

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Начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

Ситуация в Харьковской области сейчас - что надо знать

Россияне во время полномасштабного вторжения в Украину захватили ряд населенных пунктов, в том числе и в Харьковской области.

6 сентября армия Украины в этом регионе начала контрнаступательные действия. Уже 14 числа президент Владимир Зеленский сообщил, что от оккупантов освобождена почти вся область.

Стоит отметить, что враги минировали территорию и различные объекты. Из-за вражеских "подарков" есть жертвы. В частности, 3 декабря стало известно, что в Изюмском районе автомобиль наехал на взрывное устройство, погибли два человека.

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