Заключенный содержался с тремя несовершеннолетними.

В государственном учреждении "Харьковский следственный изолятор" обнаружили повешенным заключенного.

Об этом в Telegram сообщает Офис Омбудсмена Украины.

Отмечается, что на основании информации о совершении самоубийства в изоляторе по поручению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека сотрудники отдела регионального представительства в восточных областях Сергей Кузьменко и Андрей Бохвалов осуществили мониторинговый визит в СИЗО с целью проверки соблюдения прав содержащихся лиц.

"По сообщению руководства СИЗО, в 06:18 во время очередного обхода камер дежурным младшим инспектором с камеры пришел вызов о том, что заключенный совершил самоубийство путем повешения на простыне, закрепленной на внутренней решетке окна. На сигнал "Тревога" прибыл дежурный фельдшер, который начал реанимационные мероприятия. После прибытия бригады скорой неотложной помощи в 06:35 была констатирована биологическая смерть", - говорится в сообщении.

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В офисе Омбудсмана добавили, что умершим оказался заключенный, 2004 года рождения, прибывший в учреждение в 2021 году. Содержался с тремя несовершеннолетними.

"Жалобы относительно условий содержания и ненадлежащего отношения к нему со стороны сокамерников и работников следственного изолятора в администрацию учреждения не поступали", - рассказали в ведомстве.

Сейчас на месте работают органы полиции и прокуратуры.

По данному факту администрацией СИЗО подготовлены и направлены материалы в соответствующие органы, проводится служебная проверка.

Как сообщал УНИАН, в Днепре мужчина повесился в подъезде после ссоры с женой.