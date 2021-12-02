Пострадавшую доставили в больницу.

Женщину, которая упала под поезда на "синей" ветке киевского метро, госпитализировали. Ее достали из-под поезда спасатели.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"2 декабря в ГСЧС поступила информация, что в 17:42 на станции метро "Дворец Украина" человек упал под поезд, в результате чего движение поездов в направлении станции метро "Героев Днепра" на время было приостановлено", - говорится в сообщении.

Женщина упала на рельсы прямо перед прибытием поезда и застряла между первым и вторым вагоном. Спасатели достали женщину с помощью нош. Ее доставили в больницу.

По некоторым данным, пострадавшая в тяжелом состоянии. Причины такого поступка неизвестны.

Кроме того, появилось видео из камер метрополитена, на котором видно, что женщина буквально прыгнула под поезд.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве, на улице Кирилловской, женщина погибла в результате наезда трамвая. При этом отмечается, что женщина попала под трамвай, когда вышла из магазина и не посмотрела по сторонам, а просто пошла через дорогу.

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Автор: Анастасия Горбачева