Было изменено движение поездов.

В Киеве на "синей" ветке метро было изменено движение поездов после того, как один из пассажиров попал под поезд.

Об этом сообщается в телеграмм-канале Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что на "синей" линии метрополитена поезда ехали от станции "Героев Днепра" до "Олимпийской", от "Васильковской" до "Теремков".

"На станции "Дворец Украина" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа", - говорится в сообщении госадминистрации.

Читайте такжеВ Киеве изъяли автомобиль у должника, набравшего штрафов на 130 тысяч гривень (видео)В 18:40 на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook сообщили, что работа метро возобновлена в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в московском метрополитене мужчина пытался спасти самоубийцу, который бросился под поезд, и погиб. Пассажир, пытавшийся покончить с собой, выжил и убил себя по-другому.

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Автор: Инна Андалицкая