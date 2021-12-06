Некоторые из несовершеннолетних запивали алкоголь кока-колой и передавали бутылку по кругу.

В метро Харькова трое подростков распивали водку прямо в вагоне.

Соответсвующее видео появилось в Telegram-канале местного блогера Евгения Зуба.

Некоторые из несовершеннолетних запивали алкоголь кока-колой и передавали бутылку по кругу. Происходящее дети снимали на камеру телефона и потом опубликовали в соцсетях.

Судя по видео, подростки и вправду пили спиртное и им от этого было весело.

"Чьи пи*дюки начали отмечать в метро день Вооруженных сил Украины?" - спросил автор видео.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором четверо парней-подростков курили на платформе станции метро "Герои труда" в Харькове. Полиция разыскала и оштрафовала подростков.

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Автор: Виктория Гордиенко