В метро Харькова трое подростков распивали водку прямо в вагоне.
Соответсвующее видео появилось в Telegram-канале местного блогера Евгения Зуба.
Некоторые из несовершеннолетних запивали алкоголь кока-колой и передавали бутылку по кругу. Происходящее дети снимали на камеру телефона и потом опубликовали в соцсетях.
Судя по видео, подростки и вправду пили спиртное и им от этого было весело.
"Чьи пи*дюки начали отмечать в метро день Вооруженных сил Украины?" - спросил автор видео.
Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором четверо парней-подростков курили на платформе станции метро "Герои труда" в Харькове. Полиция разыскала и оштрафовала подростков.