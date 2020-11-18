Когда вспыхнул огонь, поджигатели снимали его на свои телефоны.

В Харькове правоохранители ищут подростков, устроивших пожар в многоэтажном доме.

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Как сообщается в сюжете ТСН, действия нарушителей зафиксировала камера наблюдения: они собрали кучу бумаги и подожгли ее прямо в подъезде 5-этажки. Когда вспыхнул огонь, подростки снимали его на свои телефоны.

Подъезд охватил едкий дым, поэтому напуганные жители вызвали спасателей.

С нижних этажей пришлось эвакуировать людей, с огнем справились за 15 минут.

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Автор: Дмитрий Захаров