Причина взрыва выясняется, патрульные временно ограничили движение транспорта.

В Харькове сегодня, 12 ноября, на заправке загорелся автомобиль и произошел взрыв.

В комментарии УНИАН спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Евгений Василенко рассказал, что утром поступил вызов о том, что на территории заправки горит автомобиль.

"Прибыли наши подразделения, четыре отделения. На момент прибытия горел автомобиль. Частично немножко было повреждено заправочное оборудование. Там, где колонка. И оперативно ликвидировали", - сказал он.

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Василенко добавил, что пожар был ликвидирован в 09:09. причина взрыва и последующего пожара устанавливается.

"Машина сгорела полностью и там частично повреждено огнем оборудование", - отметил представитель и добавил, что речь идет о внедорожнике.

В то же время в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины отмечается, что в Харькове произошел взрыв на АЗК.

"На месте работают все необходимые службы. Патрульные временно ограничили движение транспорта. Такие ограничения продлятся до завершения работы экстренных служб", - говорится в сообщении.

Новости о ДТП

Как сообщал УНИАН, накануне в Киеве водитель BMW совершил масштабное ДТП. Он врезался в пять припаркованных автомобилей.

Владельцы поврежденных автомобилей начали возмущаться и словесный конфликт перерос в драку. Правоохранители прекратили конфликт и задержали нарушителя. Водитель прошел осмотр с помощью Драгера, результат - 1,84 промилле.

Также в столице произошла масштабное ДТП с участием четырех автомобилей. В результате ДТП погибли два человека, а еще двое граждан получили телесные повреждения.

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