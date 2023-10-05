Все пассажиры и водитель сразу вышли из маршрутки и пытались самостоятельно ликвидировать огонь.

Во Львове сегодня утром во время движения загорелась маршрутка с пассажирами, огонь полностью ее уничтожил.

По информации Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области, сообщение о пожаре в рейсовом автобусе марки "Ataman" на ул. Миколайчука поступило в 08:25.

Отмечается, что все пассажиры и водитель сразу вышли из маршрутки и пытались самостоятельно ликвидировать возгорание.

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На момент прибытия пожарных к месту вызова автобус был охвачен огнем.

Спасатели ликвидировали пожар. Однако огонь уничтожил автобус. Пострадавших в результате пожара нет.

В мэрии Львова заявили, что автобус маршрута 19, в котором произошло возгорание, регулярно проходил техническую экспертизу. Следующая была запланирована на декабрь 2023 года. В автобусе были два огнетушителя, которые водитель использовал до прибытия работников ГСЧС, однако самостоятельно потушить пламя не удалось.

Пожар в доме одесситов из-за "зарядки"

В Одессе в сентябре вследствие пожара в жилом доме пострадали отец и четверо детей. Его с четырехлетней дочкой в тяжелом состоянии госпитализировали.

Вероятная причина возгорания - аварийный режим работы зарядного устройства аккумуляторной батареи.

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