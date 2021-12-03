Неизвестный пранкер возмутил сеть своим поступком.

В Харькове неизвестный, похожий на бездомного, просил у людей милостыню и бил тех, кто отказывался давать ему деньги. Оказалось, мужчина просто переоделся в человека, которому нужна помощь, все это он делал ради контента.

Об инциденте сообщили в Telegram-канале "Труха Харьков".

Так, очевидцы засняли на видео странного мужчину в наряде бездомного. Человек просил у людей милостыню, а когда ему отказывали, он бил прохожих. Другие люди, которые стояли рядом и видели все это, явно испугались "наказания" и решили дать мужчине деньги.

Оказалось, что мужчина, просивший милостыню, на самом деле был не бездомным. Неизвестный блогер решил устроить пранк и был явно рад реакции испуганных людей.

Читайте также"Перестарались": под Киевом сожгли дом и гараж с машинами популярного блогера (видео)В сети пранкера назвали "мамкиным блогером". Комментаторы осудили поступок мужчины и отметили, что его поведение было глупым. Помимо того, что блогер не имел права бить людей, он еще и пугал прохожих.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Запорожье блогеры устроили преступное развлечение. Они организовали похищение ребенка ради лайков.

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Автор: Полина Кузенко