Детей взяли под опеку социальные службы.

В Харькове неблагополучная семья питалась собаками. Мясом животных кормили в том числе и детей.

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Об этом в Instagram сообщил харьковский блогер Евгений Зуб. По его словам, в квартире проживают двухлетний мальчик и шестилетняя девочка.

«Я много видел ситуаций с детьми . Но такое – впервые. В центре города, квартира полностью завалена мусором , сотрудники полиции еле открыли дверь . Мама , бабушка, дети , 4 собаки какали и писали там где живут. На улицу не выходили . Собак убивали в квартире и ели их», - написал он.

Блогер опубликовал видео с места событий, на котором он общается с жителями квартиры вместе с сотрудниками полиции. По его словам, с детьми все будет хорошо, их взяли под опеку социальные службы. Правоохранители не смогли найти в доме каких-либо теплых вещей для детей, так что их пришлось завернуть в одеяло и передать медикам прибывшей на место скорой.

В квартире сложились абсолютно антисанитарные условия. Соседи рассказали блогеру, что много раз вызывали к неблагополучной семье полицию. Но патрульные, которые приезжали на вызов, якобы отказывались заходить туда из-за сильного неприятного запаха.

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Автор: Дмитрий Захаров