Стоили такие "услуги" от 1 500 долларов.

В Киеве разоблачена коррупционная схема вымогательства неправомерной выгоды у бывших военнослужащих, участников АТО и ООС со стороны служебных лиц Главного военного клинического госпиталя.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, должностные лица медицинского учреждения организовали преступную схему противоправного обогащения путем получения неправомерной выгоды от бывших военнослужащих, участников АТО и ООС за прохождение военно-врачебной комиссии и назначение группы инвалидности.

Стоимость таких "услуг" составляла от 1 500 долларов США в зависимости от степеней расстройств.

Читайте такжеНа шее трупа нардепа Полякова нашли странные следы - СМИВчера, 7 октября, сразу после получения очередной части неправомерной выгоды был задержан посредник. Сейчас этому лицу сообщено о подозрении.

Также в рамках уголовного производства проведены обыски на местах работы и проживания других фигурантов, во время которых обнаружены денежные средства, вероятно, полученные преступным путем.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам преступной схемы.

Как сообщал УНИАН, ранее правоохранители задержали врача Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных им. Юрия Липы при получении 8 тысяч долларов неправомерной выгоды за назначение участнику АТО группы инвалидности.

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Автор: Татьяна Герасименко