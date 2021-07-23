Жертвами вымогателей стали 28 ветеранов войны.

В Киеве разоблачили чиновников, которые требовали взятки за назначение групп инвалидности ветеранам АТО и ООС.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры согласно материалам следствия, организовали преступную схему председатель межрайонной медико-социальной экспертной комиссии вместе с сообщником - бывшим врачом воинской части.

Указанные лица требовали до 5 тысяч долларов за организацию прохождения процедуры установления группы инвалидности, в частности быстрого и беспрепятственного получения необходимой медицинской документации, выводов военной врачебно-консультационной комиссии и дальнейшего прохождения МСЭК.

Следствием установлено более 20 фактов передачи взяток председателю комиссии через его сообщников, и 28 человек, которые стали жертвами вымогателей.

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В рамках контроля за совершением преступления задокументирован передачу части неправомерной выгоды в сумме 2,5 тысячи долларов участником АТО подельнику председателя комиссии.

22 июля председатель комиссии, его сообщника - бывшего врача и посредника задержали на "горячем" после получения ими 1,5 тысячи долларов.

По месту работы и проживания задержанных проведены обыски, во время которых изъяты документы, клише печатей воинских частей Минобороны, медицинских учреждений, врачебных штампов, которые использовались ими для подделки документов, значительные суммы средств.

Решается вопрос об уведомлении указанным лицам о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и дальнейшего обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Как ранее сообщал УНИАН, детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили заместителя председателя Харьковского областного совета в вымогательстве более 1 млн гривен взятки.

В НАБУ уточнили, что заместитель председателя облсовета с сообщником требовали средства от директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на посту.

Автор: Виктория Токарева