Врач задержана на получении 8 тысяч долларов взятки. Средства изъяты в ходе проведения обыска по ее месту жительства.

Правоохранители задержали врача Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных им. Юрия Липы на получении 8 тыс. долл. неправомерной выгоды за назначение участнику АТО группы инвалидности.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

По данным следствия, врач требовала и получила 8 тыс. долл. взятки за решение вопроса о назначении участнику АТО группы инвалидности, связанной с участием в боевых действиях.

Как рассказали в Службе безопасности Украины, за "денежное вознаграждение" врач помогала в оформлении инвалидности для участников АТО/ООС, а в некоторых случаях требовала деньги даже с тех лиц, которые имели законные основания на получение инвалидности.

"Оперативники спецслужбы установили, что коррупционная схема работала еще на этапе формирования первичных документов. На свои "услуги" злоумышленница установила разные расценки. В частности, задокументировано, что она оценила изменение группы инвалидности раненому бойцу в $8 тыс.", - отметили в СБУ.

Правоохранители задержали врача в порядке ст. 208 УК Украины, отметили в прокуратуре.

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Сейчас решается вопрос о сообщении ей о подозрении (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и избрании меры пресечения. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Отмечается, что полученные средства выявлены и изъяты в ходе проведения обыска по месту жительства задержанной.

В СБУ добавили, что сейчас проверяется причастность к противоправной деятельности других должностных лиц госпиталя, военного комиссариата и МСЭК г. Львов.

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Авторы: Александр Топчий, Светлана Макринская