Он скончался от полученных травм.

В Дрогобыче восьмилетний мальчик погиб под колесами автомобиля скорой медицинской помощи.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Львовской области. Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 6 февраля. По предварительным данным, ребенок катался на санках на территории больницы, съезжая с горки. В один момент он выехал на дорогу и попал под колеса "скорой", которой управлял 65-летний мужчина.

Мальчик скончался от полученных травм. Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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Наказание, предусмотренное санкцией статьи, - от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Опасность во время катания на санках

Напомним, что в январе 2022 года житель Днепра погиб во время катания на санках. Он ударился головой о электроопору, когда съезжал с горки. Его маленькая дочь оказалась в больнице.

В 2021 году в Тернопольской области молодые люди сделали импровизированные "санки" из капота, привязали его к машине и решили покататься по проезжей части. Один из них вылетел и врезался в дерево на обочине. Он умер.

Еще раньше школьник из Черновицкой области врезался в бетонное ограждение и потерял сознание. Врачи не смогли его спасти.

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