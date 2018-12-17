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Под Черновцами школьник, катаясь на санках, влетел в бетонную ограду - ребенок скончался в больнице

10:21, 17 декабря 2018
Происшествия
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Мальчика доставили в больницу, однако медикам не удалось его спасти / УНИАН

Как сообщили в больнице скорой медицинской помощи Черновцов, вечером 16 декабря в медицинское учреждение был госпитализирован житель села Великий Кучуров Сторожинецкого района, 2003 года рождения.

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По информации медиков, ребенок катался на санках, ударился в бетонный забор и потерял сознание.

Мальчика доставили в больницу, однако медикам не удалось его спасти. Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщал УНИАН, в ДТП под Львовом погибли украинские военные.

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Теги: #дети#школьники