Парень вылетел из импровизированных саней и врезался в дерево на обочине дороги. От полученных травм через 20 минут он умер.

В Тернопольской области в результате катания на прицепленных к автомобилю импровизированных саней погиб 18-летний юноша.

Читайте такжеНа Харьковщине ребенок погиб во время катания на санках (фото)Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, 17 января около 19:00 группа из четырех человек решила покататься по проезжей части на импровизированных санях.

Отмечается, что к автомобилю Jeep-Cherokee молодые мужчины веревкой привязали капот от другого транспортного средства. Трое сели на капот, четвертый – за руль.

"Во время движения один из них вылетел из имитированных саней и по инерции врезался в дерево на обочине. Пострадавшего юношу госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, переломом плеча, множественными травмами брюшной полости и внутренним кровотечением. Медикам спасти пострадавшего не удалось, от полученных травм он через 20 минут умер», - говорится в сообщении.

Установлено, что 29-летний водитель на момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 2,3 промилле алкоголя.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.

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Автор: Андрей Вацик