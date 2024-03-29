В Минэнерго рассказали, что враг атаковал энергетические объекты дронами и ракетами.

В ночь на 29 марта Россия продолжила атаки против украинской энергосистемы. Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях. В некоторых регионах применены аварийные отключения. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Минэнерго рассказали, что враг атаковал энергетические объекты дронами и ракетами в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

На Днепропетровщине обстреляны объекты тепловой генерации. Также враг нанес удар по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области – есть повреждения оборудования. В результате ударов по объектам генерации в Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях есть повреждения оборудования.

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Обесточились подстанции и, как следствие, потребители (железная дорога без сбоев в движении поездов, объекты коммунальной сферы, местная промышленность, население), добавили в Министерстве энергетики

Обстрелы РФ – последние новости

В ночь на 29 марта российские оккупационные войска нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины. Враг применил 99 средств воздушного нападения.

На ночную комбинированную атаку российских оккупантов по украинской территории отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк. Она подчеркнула необходимость как можно скорее предоставить Украине помощь на фоне массированных российских ударов.

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