Личность умершей пока не установили.

В Днепропетровской области на трассе Н-08 "Борисполь - Кременчуг - Днепр - Запорожье - Пологи - Мариуполь" обнаружили скелетированный труп.

Как сообщает "Информатор" со ссылкой на свои источники, останки нашли в воскресенье, 19 сентября. Они лежали накрытые вещами на обочине недалеко от АЗС Neftek возле поселка Горького.

Предположительно скелет принадлежит женщине. Личность умершей пока не определили, работы по установлению продолжаются.

На место приезжала следственно-оперативная группа и судмедэксперт.

Ранее в спальном районе Одессы около заправки нашли скелетированный труп с запиской. Судя по тексту записки, она адресовалась работникам школы.

В США семья наткнулась на скелет человека прямо во время уборки дома: его заметили в надворной постройке.

А в катакомбах Одессы диггеры обнаружили скелетированные останки человека с ножом, рюкзаком и устройством для употребления наркотических веществ.

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Автор: Катерина Комолова