В Ривному при исполнении служебных обязанностей избили фельдшера экстренной помощи: медика с подозрением на закрытую черепно-мозговую госпитализировали в городскую больницу.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в коммунальном предприятии Ривненского областного совета "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", вчера, 20 декабря, около 20:00 на линию 103 поступил вызов о том, что в заведении общественного питания Ривне на улице Орлова нуждается в медицинской помощи человек. Он якобы травмировался.
На место происшествия выехала врачебная бригада Ривненской станции скорой медицинской помощи.
Не успели медики осмотреть пострадавшего, как на них с руганью и кулаками набросился посетитель кафе.
Читайте также"Ты живой не уйдешь": в Одессе участники ДТП напали на съемочную группу, полиция начала расследование (видео)Он нанес телесные повреждения фельдшеру "скорой" Игорю Мосийчуку, а также повредил медицинский ящик для оказания экстренной медицинской помощи.
Врач экстренки Ирина Полюхович немедленно вызвала еще одну карету "скорой" и полицию. Нападавший пытался скрыться с места происшествия.
Врач вместе с бригадой "скорой" и прохожими людьми бросились его догонять. Совместно удалось остановить нападавшего до приезда полиции.
"Предварительный диагноз у фельдшера: подозрение на закрытую черепно-мозговую травму, гипертонический криз", - отмечается в сообщении центра.
Сейчас медик госпитализирован в Ривненскую центральную городскую больницу.
Как сообщал УНИАН, в Харьковской области напали на бригаду"скорой". Двух человек госпитализировали. Группа людей напала на пункт постоянного базирования Майское Валковского отделения экстренной медицинской помощи, где медики ожидали на вызов.