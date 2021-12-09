Она погибла от полученных травм.

В Днепре мужчина во время ссоры вытолкал с балкона квартиры 20-летнюю девушку.

Об этом сообщают в полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел 7 декабря. Около 20:30 полицейским сообщили, что возле одного из домов в Соборном районе обнаружили тело девушки.

Правоохранители установили, что во время ссоры 28-летний мужчина толкнул ее с балкона квартиры.

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Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что под Киевом многодетная мать во время ссоры вонзила нож в сожителя.

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Автор: Людмила Жерновская