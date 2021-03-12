Вандалы испачкали фигуры в парке / фото facebook.com/dneproperatyvnyi

В местном парке Днепра неизвестные испачкали фигуры героев мультфильмов фекалиями.

Фото опубликовали в Facebook-паблике «Днепр оперативный».

«В парке Глобы вандалы обмазали фигуры мультяшных героев фекалиями. Кто? Зачем?» - задаются вопросом очевидцы ипроизошедшего.

Вандалы испачкали фигуры в парке / фото facebook.com/dneproperatyvnyi

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Автор: УНИАН