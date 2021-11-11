На его голове лежала тряпка.

В Днепре в закрытой квартире нашли тело мужчины. Он был связан, а на его лице лежала тряпка.

Об этом пишет Информатор.

11 ноября в полицию обратился мужчина, который не мог связаться со своим родственником. Также он не смог попасть в его квартиру - дверь была закрыта с внутренней стороны.

Прибывшие спасатели взломали дверь. Правоохранители обнаружили в квартире тело мужчины. По данным источника Информатора, тело находилось на полу.

Читайте такжеНа Харьковщине мужчина стрелял в энергетиков, которые приехали отключать ему свет"Ноги и туловище были связаны ремнями и веревками, а на лицо намотана тряпка. Гениталии были связаны отдельно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все окна в квартире были закрыты, обстановка не вызывала подозрений.

На место вызвали следственно-оперативную группу и судмедэксперта. Сейчас правоохранители разбираются во всех обстоятельствах происшествия.

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Автор: Людмила Жерновская