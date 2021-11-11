По ее словам, поводом для самоубийства могли быть его серьезные заболевания, в частности онкология.

На Днепропетровщине полиция квалифицировала смерть двоюродного брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Бориса как самоубийство.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила инспектор по коммуникациям Криворожского районного управления полиции Оксана Лесонен.

"По факту смерти Бориса Павлова открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство", - отметила она.

По словам Лесонен, в рамках уголовного производства проводится расследование, детали которого пока неизвестны.

Читайте такжеВ Одесской области внук до смерти избил прикованную к постели бабушку (фото, видео)В то же время в сети выложено видео с гражданской женой погибшего Бориса Павлова Анастасией Тесленко, которая рассказала, что поводом для самоубийства могли стать его серьезные заболевания, в частности онкология.

По словам женщины, Борису было отказано в операции якобы по той причине, что во время обследования у него обнаружили еще и туберкулез. Она также добавила, что о решении консилиума врачей стало известно накануне трагедии.

Смерть мэра Кривого Рога

Как сообщал УНИАН, 15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли застреленным в собственном доме в селе Вольное Днепропетровской области. Тело мужчины обнаружил его знакомый. Рядом с погибшим лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранители рассматривают две основные версии гибели мэра – самоубийство, совершенное по мотивам, которые могут быть связаны с личной жизнью и его пребыванием на посту, и доведение до самоубийства по тем же мотивам.

18 октября в своей квартире в Кривом Роге был найден мертвым младший брат покойного мэра Андрей Павлов. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем.

10 ноября в собственном доме обнаружили повешенным Бориса Павлова – двоюродного брата погибшего мэра Кривого Рога.

Автор: Раиса Юргель