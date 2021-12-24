В трамвае можно весело с песнями и музыкой доехать до работы.

Новогодние праздники все ближе и ближе. В связи с этим в Киеве запустили праздничный трамвай.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Трамвай сегодня, 24 декабря, будет курсировать по украинской столице, и на нем можно будет доехать на работу в компании музыкантов и сказочных персонажей, попеть и получить конфеты. Прямо в вагоне пытаются воспроизвести атмосферу детского праздника.

Пассажиры не против такого решения. Многие подпевают музыкантам. При этом все придерживаются карантинных ограничений.

Рождество и Новый год в Киеве

В этом году главную елку страны на Софийской площади украсили по тематике Рождества – с вертепом и шатром. Организаторы позаботились и о просветительской составляющей - гостей знакомят с историей рождения Иисуса Христа, а вертеп состоит из панно и 38 фигурок святого семейства.

Монтировать главную елку страны начали еще 30 ноября. Новогоднее дерево отрыли вечером 18 декабря - в канун Дня Святого Николая.

С 11 декабря на ВДНХ открылся ежегодный парк зимних развлечений "Зимняя страна". Всего будет 20 развлекательных локаций. На центральной площади будет 15-метровая праздничная елка, а рядом обустроят фотозоны.

Всего в Киев подготовили для жителей и гостей столицы 14 новогодних локаций, которые заработали с 16 декабря.

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