Водитель и пассажиры заметно нервничали во время разговора с правоохранителями.

В Днепре патрульные полицейские нашли наркотики у людей, которых попросили быть свидетелями.

Об этом сообщают в патрульной полиции Днепра.

Инцидент произошел 20 января. Инспекторы искали свидетелей для оформления административного протокола на водителя, который имел признаки опьянения.

Они остановили Mercedes Benz, но увидели, что водитель и двое пассажиров заметно нервничают. Тогда полицейские провели поверхностную проверку водителя, пассажиров и автомобиля.

Читайте также"Продавали мед" и грабили: на Львовщине мужчина и женщина убили пенсионерку (видео)На полу салона патрульные нашли коробку, внутри которой лежало большое количество свертков в изоляционной ленте. У пассажиров были слип-пакеты с веществами, похожими на наркотические.

Следователи изъяли 105 слип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое, из коробки, 19 подобных слип-пакетов у пассажирки и 5 у пассажира. Всех доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске полицейские нашли наркотики у мужчины, который заявил о краже телефона.

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