Он нервничал и странно себя вел.

В Ивано-Франковске полицейские нашли наркотики у мужчины, который заявил о краже телефона.

Об этом сообщают в патрульной полиции Ивано-Франковской области.

Мужчина обратился на линию 102 и сообщил, что у него украли телефон.

Он рассказал прибывшим инспекторам, что задремал в заведении питания, а когда проснулся - обнаружил, что у него пропал мобильный.

Читайте такжеПод Одессой в заброшенном здании нашли младенца в пакете (фото)23-летний мужчина заметно нервничал и странно вел себя во время разговора. Это показалось патрульным подозрительным, поэтому они решили провести поверхностную проверку.

У него нашли два пакетика с веществом, внешне похожим на наркотическое.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что на Полтавщине мужчина принес в местный суд пиццу с наркотиками.

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