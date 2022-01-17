Мужчина пытался вынести из магазина две бутылки алкоголя, из-за чего ему сделали замечание.

В Днепре мужчина напал с ножом на кассира в супермаркете. Он не хотел платить за пиво и едва не устроил поножовщину из-за замечания, которое ему сделали.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Днепр Оперативный".

Инцидент произошел 16 января. В одном из супермаркетов на Европейском бульваре мужчина отказался платить за две бутылки пива. Он пытался уйти из магазина с неоплаченным товаром, на что обратила внимание кассир. Женщина сделала мужчине замечание и указала, что он должен отдать деньги за пиво.

В ответ на это агрессивный покупатель достал нож и принялся угрожать. После этого мужчина ударил кассира рукой по лицу и попытался сбежать. Однако далеко уйти ему не удалось. Охрана супермаркета задержала его и передала полиции.

Читайте такжеВ Киеве пьяная горе-мать изрезала четырехлетнего сынаПо информации издания, правоохранители задержали мужчину. Однако дальнейшие подробности инцидента не сообщаются.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одесской области парень зарезал отца после рождественской обиды. Подозреваемого задержали, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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