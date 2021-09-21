На одном из маршрутов вместо десяти автобусов было только два, сообщили в КГГА.

В Киеве водитель маршрутки скрылся от муниципальных инспекторов, проверявших соблюдение условий перевозок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Он отметил, что во вторник, 21 сентября, инспекторы Коммунальной службы перевозок вышли на рейд сразу по пяти маршрутам: 150, 155, 157, 525 и 192.

"По четырем из них составлены акты и будут вынесены предупреждения", – сообщил о результатах проверки Усов.

Так, по его информации, 155-й маршрут проверяли внепланово по жалобе о длительных интервалах движения.

Заместитель отметил, что, как оказалось, вместо 10 автобусов, прописанных в договоре, на маршруте было всего два.

"525-й не считает нужным вешать сзади трафарет с номером маршрута. 150-й, наши красавчики Volvo Hybrid, выехали вообще безо всяких документов. Пришлось высаживать пассажиров и организовывать для них резервный автобус", – сообщил Усов.

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"157-й просто убежал: увидев инспекторов, водитель сделал вид, будто он просто катается", – подчеркнул профильный заместитель председателя КГГА.

Он добавил, что инспекторы КСП проверят каждую из 1 477 маршруток и каждый из 323 коммунальных автобусов.

"Тем, кто сегодня получил акты, город дает один шанс исправиться. Через две недели увидим, сделают ли они выводы", – написал Усов.

Напомним, 17 сентября Константин Усов заявил, что в Киеве начали работать инспекторы Коммунальной службы перевозок, которые будут контролировать соблюдение новых стандартов пассажирских перевозок на маршрутах города.

В мае Усов проинформировал, что власти Киева обновили конкурсные условия для перевозчиков на городских автобусных маршрутах общего пользования – обязали иметь откидные пандусы, голосовые оповещения остановок и запретили в салоне шторки, плакаты культуристов и шансон.

Усов анонсировал, что в ближайшее время городские власти объявят конкурс среди перевозчиков на 19 городских маршрутов, на которых завершаются соглашения с перевозчиками. Подвижной состав на этих маршрутах уже выйдет в соответствии с новыми требованиями городских властей. Постепенно таким образом планируется заменить все старые маршрутки, которые курсируют в столице.

27 июля Усов заявил, что частным перевозчикам, которые сейчас работают на маршрутах Киева по ранее заключенным договорам, будет предложено подписать дополнительные соглашения по улучшению условий перевозок пассажиров.

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Автор: Инна Андалицкая