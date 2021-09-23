В учреждении дежурит полиция.

В Днепре из-за угроз в TikTok и подозрительного мужчины с дробовиком в школе №136 дежурит полиция.

Об этом сообщает Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета на Facebook-странице.

Отмечается, что неизвестный выкладывал в соцсети видео с угрозами по типу: "Сегодня ваш последний день". На данный момент профиль пользователя заблокирован.

Кроме того, по словам учеников, 21 сентября они заметили подозрительного мужчину с дробовиком в руках, который проходил мимо школы.

"Администрация школы поставила в известность органы Национальной полиции о сложившейся ситуации. Просим успокоить детей! Сообщения в TikTok уже заблокированы. Проводятся следственные действия. 22 сентября с 7 утра на территории школы работала оперативная-следственная группа и дежурили патрульные полиции. Заявление в киберполицию было подано", – отметили в департаменте.

Читайте такжеВыдернул чеку и бросил на пол: в Днепре мужчина пришел в банк с "гранатой"Ранее сообщалось, как в Киеве усиливали охрану школы №250 из-за анонса массовой бойни в Telegram-канале.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц