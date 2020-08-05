В Днепре маршрутчик зажал инвалиду руку дверью автобуса и протащил по дороге - соцсети (фото)

Водитель не хотел везти в автобусе льготника.

В Днепре водитель маршрутного автобуса отказался пускать в салон пассажира с инвалидностью. Он захлопнул дверь, зажав мужчине руку, и протащил его по дороге.

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Об этом сообщает пользователь Facebook-сообщества «12 квартал Днепра».

«Сегодня на 12 квартале водитель 136 маршрутки не хотел брать инвалида по "льготному", придавил дверями ему руку с тростью и ногу, и начал ехать. На крик людей он остановился и открыл дверь. Но когда инвалид вошёл в маршрутку, водитель сказал «я не хочу тебя обслуживать, калека», – говорится в сообщении.

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