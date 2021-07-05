Авто протащило женщину по дороге около 20 метров, а затем сдало назад и переехало ее еще дважды.

На улице Вологодской в Днепре «Славута» трижды переехала женщину-пешехода, пострадавшую госпитализировали. Водитель сбежал с места ДТП.

Как сообщает «Информатор», инцидент произошел утром 5 июля, около 8 утра. По информации очевидца, автомобиль наехал на женщину, которая переходила дорогу. Авто протащило ее около 20 метров, затем сдало назад и еще дважды переехало пострадавшую.

Автомобиль скрылся с места аварии, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция вскоре обнаружила «Славуту» на улице Сакко, но за ее рулем уже был другой человек. По предварительной информации, виновник аварии сбежал.

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Обстоятельства трагедии устанавливает полиция.

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Автор: Дмитрий Захаров