По предварительным данным, девушка повесилась на металлической перекладине.

В Днепре на улице Анны Ахматовой нашли труп 15-летней девушки, она оставила предсмертную записку.

Читайте такжеВ Днепре мужчина повесился в подъезде после ссоры с женой – СМИОб этом сообщает "Информатор", ссылаясь на собственный источник.

Журналисты пишут, что девушка решила покончить с собой путём повешения из-за того, что не поступила в учебное заведение.

Тело обнаружила мать подростка во дворе своего дома.

Ранее в Днепропетровской области нашли мертвым мужчину, чьего ребенка до полусмерти избили дома. Полицейские рассматривают версию самоубийства. Александра Мироненко похоронили в селе Шульговка.

Отмечается, что накануне гибели мужчины вышла телепередача "Говорит Украина", в которой 36-летний Александр рассказал, что в последний раз видел свою дочь за 11 дней до ее избиения.

Мать трехлетней девочки рассказывала полиции, что ребенка избил отец, но потом от своих показаний отказалась. Женщина прошла проверку на детекторе лжи, которая обнаружила, что та систематически избивала дочь.

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Автор: Ольга Робейко