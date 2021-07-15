По словам полиции, пострадавшая поступила так из-за неразделенной любви.

В селе Ставки Фастовского района 17-летняя девушка облила себя бензином и подожгла.

Об этом в четверг, 15 июля, рассказали в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Девушку спас товарищ: парень не растерялся и вылил на подругу ведро воды.

"Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что девушка с 24-летним парнем употребляли алкоголь, после чего несовершеннолетняя и совершила необдуманный поступок. К счастью, товарищ вовремя потушил пламя и девушка получила незначительные ожоги", - сообщили правоохранители.

По их словам, пострадавшая решилась на самоподжог из-за "неразделенной любви". Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о привлечении родителей несовершеннолетней к административной ответственности по ст. 184 КУоАП - невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

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Полиция просит родителей внимательнее относиться к детям-подросткам.

"Подростковый возраст - это время становления личности. Психика молодого человека лишь начинает формироваться, поэтому первые разочарования, которые случаются со "вчерашними детьми" сопровождаются настоящей драмой. Именно поэтому подростки иногда прибегают к попыткам суицида и разного рода зависимостям. И самая главная задача родителей и родственников - помочь и проявить поддержку", - отмечают правоохранители.

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Автор: Катерина Комолова