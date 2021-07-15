У мужчины было перерезано горло.

В Днепропетровской области нашли мертвым мужчину, чьего ребенка до полусмерти избили дома.

Об этом сообщил Виктор Зезюлин в Facebook.

"На мосту через дренажный канал по дороге в Судовку нашли тело Саши Мирона с перерезанным горлом", - написал он.

По словам мужчины, полицейские рассматривают версию самоубийства. Александра Мироненко похоронили в селе Шульговка.

Читайте такжеСумы ввели комендантский час для детей (видео)"У нас есть заключение эксперта. По факту открыто уголовное производство по ст. 115 с пометкой "самоубийство", - сообщила ТСН пресс-секретарь Нацполиции Днепропетровской области Ольга Кузнецова.

Отмечается, что накануне гибели мужчины вышла телепередача "Говорит Украина", в которой 36-летний Александр рассказал, что в последний раз видел свою дочь за 11 дней до ее избиения.

Мать трехлетней девочки рассказывала полиции, что ребенка избил отец, но потом от своих показаний отказалась.

"При мне она сказала, что ударила кулаком пять раз по голове и дернула за руку. Это была первая версия. По другой, ребенок якобы упал с черешни. Я не верю, что она ее била. Может, у них там что-то с сожителем случилось, может, тот ударил. Не знаю. Но она что-то скрывает", - рассказал мужчина.

Он отметил, что когда они со Светланой жили вместе, она иногда била ребенка лозиной.

Женщина прошла проверку на детекторе лжи, которая обнаружила, что та систематически избивала дочь.

Жестокое избиение ребенка в Днепропетровской области

Ребенка в медучреждение доставили в тяжелом состоянии, уже с судорогами и парализованными конечностями. Помимо многочисленных гематом и ушибов, медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом ключицы.

Ее мать с отцом ребенка не жила. Сначала рассказала полиции, что тот якобы похитил ребенка и избил его. Потом этот рассказ сама же опровергла.

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Автор: Людмила Жерновская