В пограничном отряде устанавливают обстоятельства травмирования правоохранителя.

В Черновицкой области в ночь на 23 января 22-летний военнослужащий получил огнестрельное ранение грудной клетки, его состояние тяжелое.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко, пока неизвестно, что стало причиной ранения.

"Пострадавший пограничник сам лично доложил, что нуждается в медицинской помощи. Состав соседнего пограничного наряда оказал первичную медицинскую помощь. Впоследствии пограничник был госпитализирован в Путильскую больницы", – сказал представитель отряда.

Он добавил, что пострадавший находится в сознании, однако состояние его здоровья тяжелое.

Читайте такжеВ жилом доме в Черновцах взорвался газ: в полиции назвали причину (фото)Об инциденте проинформировали сотрудников правоохранительных органов, также в пограничном отряде по данному факту проводится служебное расследование.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Черновицкой области обнаружили тело 19-летнего пограничника. Его труп нашли вблизи украинско-румынской границы.

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