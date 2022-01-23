По смерти военнослужащего продолжается расследование.

В Черновицкой области обнаружили тело военнослужащего. Его труп нашли вблизи украинско-румынской границы.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко.

По информации, которую предоставил пресс-секретарь, тело 19-летнего военнослужащего нашли вечером 21 января без признаков жизни.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. Что именно случилось с парнем - сейчас не сообщается.

Читайте такжеВ Одессе пограничники под видом полиции похищали людей и выбивали из них деньги (видео)Как отметил Бровко, погибший был на срочной службе в пограничном подразделении. Сейчас по факту смерти военнослужащего продолжается следствие.

Ранее УНИАН уже сообщал, что пьяный курсант львовской военной академии пошел в лес гулять и оказался в Польше.

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