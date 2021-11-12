Водитель припарковалась посреди дороги и не хотела переставлять машину в другое место.

В Черновцах женщина заблокировала выезд скорой помощи. Она припарковала свое авто прямо посреди дороги возле многоэтажки, а карета с врачами и "тяжелой" больной не могла проехать. Женщина отказывалась переставить машину, пришлось вызвать полицию.

Дерзкий инцидент очевидцы зафиксировали на видео, передает издание "Молодой Буковинец".

Так, 11 ноября возле многоэтажки на проспекте Независимости ехала машина скорой помощи. В салоне была "тяжелая" пациентка, однако карета не могла проехать, потому что посреди дороги женщина припарковала свое авто Peugeot.

Медики просили водителя переставить машину, но она отказывалась. Пришлось вызвать полицию, потому что без правоохранителей женщина не хотела разблокировать проезд. На видео можно заметить, что она агрессивно отвечала на просьбу переставить машину и даже употребляла нецензурную лексику, обращаясь к медикам.

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Ранее УНИАН уже сообщал, что на Харьковщине напали на бригаду скорой помощи. Держа свой мобильный телефон в руке, пьяный мужчина начал комментировать и снимать работу медицинских работников, при этом нецензурно выражал свои мысли и оскорблял фельдшера.

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Автор: Полина Кузенко