Белка, у которой обнаружили бешенство, умерла, а пострадавшие проходят курс иммунизации.

В Черновцах ввели карантинные ограничения на двух улицах из-за подтвержденного случая бешенства у белки, которая покусала двух человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черновицкого городского совета.

Отмечается, что накануне у белки, которая покусала двух местных жителей, обнаружили бешенство.

"Из-за этого случая на улицу Первомайскую и переулок Топоровский накладывают карантинные ограничения. Также зоной риска является улица Садовая и Центральный парк культуры и отдыха имени Тараса Шевченко", – сообщили в пресс-службе горсовета.

В мэрии также добавили, что из-за введенного карантина проведут обследование и сделают прививки животным с прилегающих улиц, чтобы ликвидировать очаг бешенства, а также осуществят вынужденную дезинфекцию в районе отлова и передержки белки. Вместе с тем в горсовете добавили, что бешеная белка умерла, а пострадавшие проходят курс иммунизации против бешенства.

Читайте такжеЗапасливая белка "начинила" машину 70 килограммами орехов (фото, видео)Как уточнили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Черновицкой области, прохожие мужчины увидели, как в парке дрались между собой кошка и белка, они пытались спасти последнюю. Тогда животное и укусило мужчин. Его поймали и передали волонтерам в частный приют.

Позже белка умерла в клетке, а во время вскрытия подтвердился случай бешенства.

Также в ведомстве объяснили, почему карантинные ограничения ввели на двух улицах в разных уголках города. По словам заместителя начальника управления Анжелы Косован, карантин на улице Первомайской ввели в связи с тем, что она расположена рядом с Центральным парком Черновцов, где произошел этот инцидент, а на переулке Топоровском – из-за рядом расположенного частного центра передержки животных. Таким образом специалисты выстроили маршрут, где находилось бешеное животное.

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Автор: Николай Кобылюк