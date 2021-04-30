В Новгороде-Северском на Черниговщине вчера нашли мертвым в водоеме 7-летнего мальчика.
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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Черниговской области, ребенок остался дома с бабушкой и дедушкой (пока мать была на работе) и исчез.
В социальных сетях было размещено объявление о розыске, среди особых примет указывалось, что мальчик не разговаривает. Затем появилась информация, что ребенка обнаружили мертвым в канаве под мостиком.
По сведениям полиции, в той части города установлены видеокамеры, и на видео видно, как мальчик гулял, а потом поскользнулся и упал в воду.
Отмечается, что его в воде заметили другие дети, которые играли неподалеку. Они позвали взрослых, а те вызвали полицию и скорую помощь. Спасти мальчика не смогли - он пробыл в воде около получаса.
По данному факту правоохранители открыли производство по ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай». Продолжается расследование.
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