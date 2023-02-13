Пострадавшему понадобилась медицинская помощь, его раны начали гнить.

В селе Кобринова Гребля Черкасской области компания молодых людей подожгла мужчину. Свои действия они транслировали в Tik-Tok.

Как сообщает полиция 44-летний пострадавший пил алкоголь вместе с напавшими в подсобном помещении своего дома. Из-за опьянения мужчина заснул на полу, после этого парни и подожгли его одежду.

Инцидент произошел еще 5 февраля, однако в полицию обратились лишь через три дня. По данным правоохранителей, к поджогу потерпевшего может быть причастен 20-летний парень. Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Видео дня

В комментарии для ТСН.иа староста села рассказал подробности инцидента. Именно он вызвал помощь и правоохранителей.

"Этот пострадавший рассказал мне, что с помощью дизтоплива его подожгли. Приехали правоохранители, установили, что там, в той компании, были и совершеннолетние, и несовершеннолетние. Они снимали видео для Tik-Tok. Потерпевший был в состоянии алкогольного опьянения после того, как побывал на похоронах. Все остальные также были в нетрезвом состоянии. Один поджигал, один снимал, включили музыку. Насколько известно, там находился еще ребенок, девушка. Случай получил резонанс, это - дикарство", - отметил староста.

По его словам, состояние здоровья мужчины осложнилось тем, что раны начали гнить. Сейчас за ним ухаживает его сестра.

Преступления ради видео

Как ранее сообщал УНИАН, группа блогеров устраивала вечеринки в съемной квартире в Киеве и насиловала девушек, когда те были под транквилизаторами. Парни выкладывали на своих профилях в Twitch, Instagram и Telegram фото и видео фактов изнасилования.

Двух организаторов трэш-развлечений взяли под арест на 60 дней. Еще шестерым лицам были вручены повестки для уточнения данных в віськкоматах.

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