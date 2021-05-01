Автомобиль вытаскивали с помощью крана.

В Черкасской области мужчина утопил автомобиль в заполненном водой карьере, потому что поссорился с женой.

Читайте такжеНа Львовщине водителя на экскаваторе заживо похоронило в карьере (фото)Как рассказали в полиции области, машину в воде в селе Васильков Шполянского района заметил местный житель. Были ли в салоне люди, заявитель не знал.

Водолазы обследовали дно водоема и обнаружили ВАЗ-2104. Полицейским удалось установить владельца авто. Как выяснилось, 29-летний мужчина утопил машину три недели назад, потому что поссорился с женой.

Автомобиль с глубины около 5 метров достали на берег с помощью крана.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова