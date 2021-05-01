В Черкасской области мужчина утопил автомобиль в заполненном водой карьере, потому что поссорился с женой.
Читайте такжеНа Львовщине водителя на экскаваторе заживо похоронило в карьере (фото)Как рассказали в полиции области, машину в воде в селе Васильков Шполянского района заметил местный житель. Были ли в салоне люди, заявитель не знал.
Водолазы обследовали дно водоема и обнаружили ВАЗ-2104. Полицейским удалось установить владельца авто. Как выяснилось, 29-летний мужчина утопил машину три недели назад, потому что поссорился с женой.
Автомобиль с глубины около 5 метров достали на берег с помощью крана.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Киеве разоблачили новую схему подделки результатов ПЦР-тестов на COVID-19
- Сдавал назад: в центре Одессе водитель насмерть сбил пенсионерку
- В центре Киева пьяный 25-летний молодой человек въехал в дерево - погибла 18-летняя девушка (фото)
- Виновника ДТП в центре Киева уже задерживали за вождение в нетрезвом состоянии - МВД
- Суд арестовал без права на залог водителя Infiniti, из-за которого в Киеве погибла 18-летняя девушка
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram