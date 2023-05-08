ГБР сообщило фигурантам о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в групповом изнасиловании 17-летней девушки двум правоохранителям и еще одному соучастнику.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, в тот вечер трое мужчин распивали алкогольные напитки на квартире одного из них в Черкассах. Во время застолья к ним присоединилась знакомая девушка. Они употребляли алкоголь, а затем изнасиловали девушку.

Фигурантв задержан, но они свою вину категорически отрицают.

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ГБР вручила им подозрение в изнасиловании несовершеннолетнего лица, совершенное группой лиц (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Им грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

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Ранее Приморский районный суд Одессы приговорил к девяти годам лишения свободы рецидивиста, который несколько раз изнасиловал несовершеннолетнюю. Кроме того, ранее он уже совершал изнасилование, но запугал жертву, поэтому она побоялась сообщить о преступлении в полицию.

Перед этим стало известно, что в Киевской области будут судить российского военного. Он насиловал и издевался из мирных жителей. Это не единственный такой случай. Например, на Николаевщине расследуется факт изнасилования российским оккупантом женщины. Рашист угрожал расправой ей и ее ребенку.

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