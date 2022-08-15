О преступлении россиянина сообщил отец пострадавшей.

На Николаевщине расследуется факт изнасилования российским оккупантом женщины. Рашист угрожал расправой ей и ее ребенку.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что сегодня в полицию поступило сообщение от жителя Баштанского района о том, что российский военный изнасиловал его дочь.

"Событие произошло в начале марта во время оккупации села. Тогда военнослужащие РФ осуществляли фильтрационные мероприятия и проверяли всех жителей. Во время проверки одного из домов военный РФ совершил изнасилование 31-летней женщины, угрожая расправой ей и ее ребенку", - сообщает полиция.

Следователи начали уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны". Отмечается, что полицейские принимают меры по установлению личности насильника.

Ранее УНИАН уже сообщал, что еще 8 россиянам, которые обворовывали дома жителей Бучи, сообщили о подозрении.

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