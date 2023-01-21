Его будут судить в Броварском горрайонном суде Киевской области.

В Киевской области будут судить российского военного. Он насиловал и издевался над мирными жителями.

Офис генерального прокурора сообщил, что обвиняемый – 20-летний военный 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 2-й гвардейской армии Центрального военного округа ВС РФ родом из поселка Новохоперского Воронежской области. Следствием установлено, что 8 марта 2022 года 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ оккупировали населенный пункт на Киевщине.

"Российские военнослужащие сразу начали запугивать мирное население. Уже в первые дни оккупации они отобрали мобильные телефоны у всех жителей села. 10 марта российские военнослужащие ворвались во двор дома местной медсестры. Мужчину, который проживал с ней, оккупанты заподозрили в сотрудничестве с ВСУ. Обвиняемый поставил его на колени. Оккупанты начали бить мужчину ногами и стрелять над головой. Женщина была свидетелем этого. Ее удерживали, не давая вмешаться. На следующий день тот же российский военный пришел в дом пострадавшей с ее телефоном, обвиняя ее также в сотрудничестве с ВСУ. Он отвел ее к заброшенному дому с намерением "разобраться". По словам потерпевшей, на полу дома было много использованных презервативов", - говорится в сообщении.

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Как сообщили в Офисе генпрокурора, обвиняемый изнасиловал женщину. Изверг угрожал ей оружием.

"В это время постоянно держал возле тела женщины пистолет, угрожая им. Его будут судить в Броварском горрайонном суде Киевской области", - уточнили в Офисе генпрокурора.

Военные преступления оккупантов

Российские военные издеваются над мирными украинцами, убивают и пытают гражданских. Однако все они понесут наказание. Многие рашисты уже получили приговоры в суде. Так, на Черниговщине закон наказал российского военного, который расстрелял авто с семьей. В результате этого обстрела одна женщина погибла, три человека были ранены.

Кроме этого, недавно стало известно, что в Украине будут судить "вагнеровца", попавший в плен. Россиянин отбывал наказание в колонии за угон автомобиля, а затем его завербовали в ЧВК "Вагнера", сейчас же он ждет наказания в Украине.

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