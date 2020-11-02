На место выехала патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Неизвестный мужчина угрожает взорвать ресторан в Печерском районе столицы.

Эту информацию подтвердили в Печерском управлении полиции, пишет Общественное.

"Поступила информация о том, что неизвестный угрожал взорвать ресторан. На место выехала патрульная полиция, следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Сообщение такое поступило, сейчас эта информация проверяется", - сказала пресс-секретарь Печерского управления Оксана Тищенко.

Другие подробности в полиции пообещали сообщить позже.

По предварительной информации СМИ, речь идет о вареничной "Катюша", которая расположена по адресу бульвар Леси Украинка, 24. Администратор заведения телефону сказала, что никаких комментариев по этому поводу они пока не дают, а столик у них сейчас забронировать нельзя.

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Автор: Александр Топчий