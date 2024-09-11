В центре Киева избили митрополита Климента, который служит в ВСУ

В центре Киеве группа неизвестных напала на митрополита Крымского и Симферопольского Климента, который является военнослужащим ВСУ. Инцидент произошел возле Михайловского собора.
Как сообщает Национальная полиция, правоохранители уже устанавливают обстоятельства происшествия. Информацию о нападении полицейские обнаружили сегодня во время мониторинга социальных сетей.
В одном из телеграмм каналов было указано, что трое неизвестных возле Михайловского собора "совершили нападение на представителя церкви, который также является военнослужащим ВСУ".
Как пишет УП со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, речь идет о митрополите Крымском и Симферопольском Клименте.
"На место выехала следственно-оперативная группа, которая общается с пострадавшим, и выясняет все обстоятельства", - отметили в полиции.
Другие инциденты
Как сообщал УНИАН, в Смеле Черкасской области был избит ветеран российско-украинской войны Анатолий Гончаренко. Он через соцсети разыскивал машину, водитель которой допустил аварийную ситуацию с его родителями. Во время встречи с теми, кто мог быть причастен к этому событию, был словесный конфликт с последующим избиением его мужчинами - ветерана били по голове, а также заставляли извиняться.
По данным средств массовой информации, избил ветерана местный житель Вадим Долотенко. В то же время в полиции рассказали, кем на самом деле является подозреваемый в избиении ветерана. Начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Олег Гудыма сказал, что подозреваемый в избиении в Смеле ветерана войны не отбывал наказание в местах лишения свободы, и его нельзя назвать криминальным авторитетом, но он дважды привлекался к уголовной ответственности.
Полицейские задержали подозреваемого в избиении ветерана в Смеле, 28-летний мужчина скрывался от правоохранителей в одном из отелей на территории Черкасской области.