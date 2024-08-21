Украинская православная церковь и "в дальнейшем будет жить как истинная церковь", утверждает ее митрополит.

Запрет УПЦ МП в Украине в центре внимания. Соответствующее решение парламента прокомментировал глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Климент - утверждает, что в принятом Верховной Радой законе главное внимание якобы акцентировано на церковном имуществе, и поэтому "ситуация напоминает исторические параллели с коммунистическим прошлым".

В комментарии hromadske митрополит сказал, что закон, "возможно, и запрещает УПЦ МП", но у Украинской православной церкви нет приставки МП, и она "в дальнейшем будет жить как истинная церковь".

Стоит отметить, что закон, который приняла Рада, касается религиозных организаций, аффилированных с зарубежными центрами. В УПЦ утверждают, что таких связей у них нет, а подобные обвинения "манипулятивные", поскольку якобы нет ни одного украинского документа, который мог бы это подтвердить.

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Запрет УПЦ 2024 - что известно

20 августа украинский парламент принял проект закона №8371, которым предусмотрен запрет деятельности на нашей земле религиозных организаций, связанных с Россией. За документ проголосовали 265 народных депутатов.

Документ начнет работать через 30 дней после дня его опубликования. Согласно закону, общины УПЦ МП имеют девять месяцев на то, что разорвать связи с Русской православной церковью.

Стоит отметить, что закон о запрете УПЦ МП в Украине начали разрабатывать после того, как священнослужителей этой церкви неоднократно ловили на связях с российскими спецслужбами, находили доказательства их подрывной деятельности, пропаганды так называемого "русского мира" и "очернения" украинских воинов.

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