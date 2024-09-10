Мужчине сообщено о подозрении, инкриминируется вымогательство и хулиганство.

Поскольку подозреваемый в избиении военнослужащего в городе Смела Черкасской области скрывается от органов следствия, он объявлен в розыск. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что сообщено о подозрении лицу, которое наносило удары, ему инкриминируется вымогательство и хулиганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 УК Украины).

"Поскольку подозреваемый скрывается от органов следствия, он объявлен в розыск. Прокуроры направили в суд ходатайство о задержании подозреваемого и доставке в суд с целью избрания меры пресечения в виде содержания под стражей", - отмечают в ведомстве. Видео дня

При этом там напомнили, что во время мониторинга сети Интернет по результатам обработки обнародованного видео и информации установлено, что 3 сентября 2024 года в г. Смела между мужчинами произошел конфликт, соединенный с вымогательством денежных средств.

"Во время этого конфликта были нанесены телесные повреждения военнослужащему. Военнослужащий признан потерпевшим в уголовном производстве", - сказано в сообщении Офиса генпрокурора.

Избиение ветерана в Черкасской области: что известно

Как сообщал УНИАН, в Смеле Черкасской области был избит ветеран российско-украинской войны Анатолий Гончаренко. Он через соцсети разыскивает машину, водитель которой допустил аварийную ситуацию с его родителями. Во время встречи с теми, кто мог быть причастен к этому событию, был словесный конфликт с последующим избиением его мужчинами - ветерана били по голове, а также заставляли извиняться.

По данным СМИ, избил ветерана местный житель Вадим Долотенко. При этом в полиции рассказали, кем на самом деле является подозреваемый в избиении ветерана. Начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Олег Гудыма сказал, что подозреваемый в избиении в Смеле ветерана войны не отбывал наказание в местах лишения свободы и его нельзя назвать криминальным авторитетом, но он дважды привлекался к уголовной ответственности.

По его словам, подозреваемый является местным жителем 1996 года рождения. Мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности - в частности, первый раз получил наказание в виде штрафа - за хулиганские действия и причинение телесных повреждений лицу, второй раз - за грабеж: сорвал золотую цепочку у женщины.

Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком один год. Несмотря на то, что он совершил преступление во время испытательного срока, к нему будут применены меры, предусмотренные законодательством с учетом предыдущего наказания.

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