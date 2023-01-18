В сети - волна сочувствия мужчине, он убит горем.

В Броварах после падения вертолета ГСЧС погибли 14 человек, среди которых один ребенок. В результате авиакатастрофы мужчина по имени Александр потерял жену и маленькую дочь, у него осталась еще одна дочь.

"Сегодня у нас случилась трагедия. Крестный моей сестры Александр Пономаренко потерял сразу жену с маленькой дочкой. Они были в садике в Броварах", – написала в Instagram Анна Волкова.

Супругу Александра звали Елена, а маленькую дочь - Милана. "Миланы и Елены уже нет, с Александром осталась вторая дочь Ева", — добавила Волкова.

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В Броварах упал вертолет - подробности авиакатастрофы

18 января в Броварах Киевской области разбился вертолет ГСЧС, он упал близ детского сада. В результате авиакатастрофы погибло 14 человек, среди которых - один ребенок. Пострадали 25 человек, из них – 11 детей.

На борту вертолета находились 9 человек, никто из них не выжил. Погибло руководство МВД - министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

В Броварах объявлен трехдневный траур - скорбными днями будут 19, 20 и 21 января.

Среди версий трагедии в Броварах:

нарушение правил полета;

техническая неисправность вертолета;

умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

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