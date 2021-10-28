Ввезти товар в Украину с нарушениями пытались двое украинцев 1951 и 2001 года рождения.

В пункте пропуска "Борисполь" в чемоданах среди одежды обнаружили изделия из золота и серебра.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, по оперативной информации, пограничники Главного оперативно-розыскного отдела ОКПП "Киев" совместно с работниками таможни обнаружили почти килограмм ценных изделий.

Отмечается, что ввезти товар в Украину с нарушениями пытались двое украинцев 1951 и 2001 года рождения. "Граждане прибыли рейсом из Дохи (Катар). Во время проверки багажа пассажиров правоохранители обнаружили 146 изделий из серебра, инкрустированного бриллиантами различной пробы, 25 изделий из золота, также с бриллиантами и другими драгоценными камнями, и 12 бриллиантов, которые имели соответствующие подтверждающие документы", - сообщают пограничники.

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Отмечается, что украинцы перевозили товар в чемоданах среди одежды. "Сумма оценки выявленного товара устанавливается. На граждан Украины составлен протокол о нарушении таможенных правил", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, недавно в аэропорту"Борисполь" поймали украинку с часами стоимостью более миллиона гривен.

Автор: Олег Давыгора